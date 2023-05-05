Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
Spor Toto 1. Lig
7 Mayıs Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)
16.00 Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)
TFF 2. Lig
- Kırmızı Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 1461 Trabzon FK-Pazarspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor (Eryaman)
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Futbol (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
15.00 İskenderunspor-Sarıyer (Pendik)
15.00 Bitexen Vanspor-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)
15.00 Zonguldak Kömürspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Karaelmas Kemal Köksal)
- Beyaz Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Somaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Şanlıurfaspor-Bursaspor (11 Nisan)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Bolluca)
15.00 Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)
15.00 Menemen FK-Çorum FK (Menemen İlçe)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Sivas Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 İnegölspor-Esenler Erokspor (İnegöl İlçe)
15.00 Bayburt Özel İdare-Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)
TFF 3. Lig
- 1. Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Belediye Derincespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor (Yeni Ordu)
15.00 Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Edirnespor-1922 Konyaspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 İdaş Çatalcaspor-Yomraspor (Çatalca İzzettin)
15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka (Mersin)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor (Dumlupınar)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Hacettepe 1945 (Nevşehir Gazi)
15.00 Amasyaspor FK-BC Group Ağrı 1970 (12 Haziran)
- 2. Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Eynesil İlçe)
15.00 Karaman FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Kemal Kaynaş)
15.00 Bayrampaşa-Alagöz Holding Iğdır FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kuşadasıspor-Turgutluspor (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Darıca Gençlerbirliği (Başpınar)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-23 Elazığ FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- 3. Grup
7 Mayıs Pazar:
13.00 Muşspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Muş Şehir)
15.00 Bergama Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Niğde Anadolu FK-Efeler 09 FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
15.00 Fatsa Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor (Fatsa İlçe)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Siirt İl Özel İdare (Beyoğlu)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
15.00 Kepez Belediyespor-Akhisarspor (Kepez Hasan Doğan)