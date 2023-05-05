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Norveçli Kristin Harila, "yüksekliği 8 bin metreyi aşan tüm dağlara en hızlı tırmanan kadın" oldu

Norveçli dağcı Kristin Harila, listesinde kalan son dağ Cho Oyu’nun da zirvesine çıkarak "yüksekliği 8 bin metrenin üzerindeki tüm dağlara en hızlı tırmanan kadın" oldu.

Çağla Güngör  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Norveçli Kristin Harila, "yüksekliği 8 bin metreyi aşan tüm dağlara en hızlı tırmanan kadın" oldu Fotoğraf: Instagram

Ankara

The Kathmandu Post'un haberine göre Harila, yüksekliği 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvenin tamamına bir yılda tırmanarak İspanyol dağcının 8 yıl 3 aylık rekorunu kırdı.

Harila, 26 Nisan'da 14. en yüksek dağ olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shishapangma'nın zirvesine çıktıktan bir hafta sonra dünyanın altıncı en yüksek zirvesi Himalayalar'daki Cho Oyu Dağı'na tırmandı.

Keşif gezisini yöneten Nepalli şirket Seven Summit Treks, Harila’nın 3 Mayıs'ta yerel saatle 11.35'te zirveye ulaştığını doğruladı.

Norveçli dağcı, yeni projesinde 14 zirveyi daha kısa sürede tırmanmayı hedefliyor.

Harila, 2022'de 12 zirveye tırmanmış ve "12 saatten daha kısa sürede Everest Dağı'na ve Lhotse'ye tırmanan en hızlı kadın" olarak dünya rekoru kırmış, o dönem bir sezonda yüksekliği 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye tırmanarak tüm zamanların rekorunu kırmaya yaklaşmasına rağmen kalan iki dağa tırmanma izni talebi Çinli yetkililerce reddedilmişti.

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