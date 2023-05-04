Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.