Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Öz Orman - İş Sendikası Orman İşçileri Kadro Buluşması” etkinliğinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Selçuk Kılıç, Muhammed Boztepe  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Ankara/Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek
MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusuna Irak'ta nokta operasyon

Benzer haberler

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Beşiktaş deplasmanda kazandı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan destek çağrısı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan destek çağrısı
Elazığ'ın modern stadında ilk düdük çalacak

Elazığ'ın modern stadında ilk düdük çalacak
Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet