Konyaspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

Izmir
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının 28. dakikasında Yalçın'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
30. dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.
Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikasında Sekidika'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.
64. dakikada Shengelia'nın şutunda Atınç'a çarpan top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Atınç'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verip, penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, takımını 1-0 öne geçirdi.
82. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
İttifak Holding Konyaspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.