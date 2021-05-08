Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Kocatepe Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenleniyor. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.
logo
Spor, Futbol

Konyaspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ali Korkmaz   | 08.05.2021
Konyaspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

Izmir

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının 28. dakikasında Yalçın'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

30. dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.

Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikasında Sekidika'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

64. dakikada Shengelia'nın şutunda Atınç'a çarpan top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Atınç'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verip, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İttifak Holding Konyaspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 158 milyon 93 bine ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı
AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay

Benzer haberler

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Atakaş Hatayspor 3 puanı 1 golle aldı

Fatih Karagümrük evinde farklı kazandı

Trabzonspor evinde kazandı

Trabzonspor evinde kazandı
Konyaspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

Konyaspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı
PSG, Neymar'ın sözleşmesini uzattı

PSG, Neymar'ın sözleşmesini uzattı