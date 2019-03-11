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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 25. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını korudu.

Süha Gür   | 11.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu.

Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Kasımpaşa: 0-0

Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

26. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

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