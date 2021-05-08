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Spor, Futbol

Derbinin galibi Galatasaray

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Emre Doğan   | 08.05.2021
Derbinin galibi Galatasaray Fotoğraf: Serhat Çağdaş /AA

İstanbul

Galatasaray - Beşiktaş

Galatasaray, Süper Lig'in 40. hafta maçında Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (sağda) ile Beşiktaş futbolcusu Cyle Christopher Larin (solda) bir pozisyonda mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş-Galatasaray maçının 11. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Babel, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı: 1-0.

14. dakikada Josef'in ara pasına hareketlenen Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Muslera, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

15. dakikada Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumdaki Larin, topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk ile Hutchinson'ın mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hutchinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 42. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlak ile kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hutchinson ile Falcao arasındaki mücadelede sarı-kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın devre arasına ev sahibi ekip 2-1 önde girdi.

İkinci yarı

50. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun kafayla vurduğu top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

56. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan atağa katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ersin'den döndü.

67. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muslera, yerden üzerine gelen topu kontrol etti.

77. dakikada sarı-kırmızılı takım, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan attığı pasta araya giren Rosier meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılınç topu kaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre, son çizgiye indi ve pasını kale sahası gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

Sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

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