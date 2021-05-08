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Spor, Futbol

Trabzonspor evinde kazandı

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Selçuk Kılıç   | 08.05.2021
Trabzonspor evinde kazandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 12. dakikasında sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Djaniny'in pasında Ekuban, topu ceza yayı gerisindeki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Nwakaeme'nin yerden şutunda kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

31. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada soldan ceza alanına giren Djaniny'in yerden şutunda kaleci Boffin, topu yatarak çeldi.

45. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Djaniny'in karşı karşıya şutunda kaleci Boffin, tehlikeyi önledi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı

49. dakikada savunmada Ekuban'ın pasında, Hakan Özmert'in dokunduğu top Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcu da plase bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-0

66. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

85. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ileriye gönderdiği top ile savunma arkasında buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



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