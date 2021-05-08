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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde farklı kazandı

Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

Süha Gür   | 08.05.2021
Fatih Karagümrük evinde farklı kazandı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Karşılaşmanın 8. dakikasında Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada soldan Lens'in arka direğe etkili ortasında altıpasın sağında Castro'nun müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0

47. dakikada sağ taraftan Furman'ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Arda Kızıldağ'ın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.

60. dakikada Fatih Karagümrük skoru 3-0'a taşıdı. Orta alandaki presle kazanılan topta Castro'nun savunmanın arkasına etkili pasına hareketlenen Ndao, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

76. dakikada ev sahibi farkı 4'e yükseltti. Borini'nin ara pasına hareketlenen Ndao, kaleci Nordfeldt'le karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lens, ceza sahası içinde Ömürcan Artan'la mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Lens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

90+3. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ceza yayının içinden kazanılan serbest atışta topun başına geçen İlker Karakaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-1

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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