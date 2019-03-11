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Jordi Alba 2024'e kadar Barcelona'da

Barcelona'da sol bek Jordi Alba'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 11.03.2019
Jordi Alba 2024'e kadar Barcelona'da

İstanbul

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Jordi Alba'nın'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Alba'nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona'da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.



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