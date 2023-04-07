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Spor, Futbol

Konya'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 1-1 bitti.

Abdullah Doğan  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Konya'da beraberlik Fotoğraf: Serhat Çetinkaya / AA

Konya

24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un bekletmeden vuruşunda kaleci Leite, topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Wright'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45+1. dakikada topla hareketlenen Wright'ın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un üzerinden atladığı topu önünde bulan Çekiçi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

90+9. dakikada Muric'in sağ kanattan ortasında Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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