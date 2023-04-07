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Spor, Futbol

Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildiğini bildirdi.

Bozhan Memiş  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın, Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."

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