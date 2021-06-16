EURO 2020 heyecanı B ve C gruplarındaki üç maçla devam edecek
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan, B ve C gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.
İstanbul
Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıkacak. İki takım arasındaki C Grubu maçı, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 16.00'da yapılacak.
B Grubu'nda Danimarka, Belçika'yı ağırlayacak. Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak.
Günün son maçında ise Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.