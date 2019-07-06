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Spor, Futbol

Kayserispor'a genç forvet

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya'nın Bochum Kulübünde oynayan Ömer Uzun ile 5 yıllığına anlaştı.

Murat Asil   | 06.07.2019
Kayserispor'a genç forvet

Kayseri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın Bochum Kulübünde forma giyen forvet Ömer Uzun'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bochum Kulübünün genç takımında santrfor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ömer Uzun, geçen sezon kulübüyle çıktığı 25 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırarak, gol kralı olmayı başardı.

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