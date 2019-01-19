Antalya'da golsüz beraberlik

ANTALYA
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, golsüz berabere kaldı.
6. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazında pası sonrası Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin de kaldı.
74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.
75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top auta çıktı.
76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
90+2. dakikada Cissokho'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Muhabir: Oktay Özden