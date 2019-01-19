Liverpool Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 19.01.2019

Liverpool Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı

ANKARA 

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hafta içi İskoç solbek Andrew Robertson'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Trent Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Trent Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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