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Spor

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya aldı

Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya aldı.

Musa Samur   | 06.07.2019
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya aldı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı, yarı finalde de ABD'yi yenerek finale yükseldi.

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde de İngiltere'yi 232-221 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise finalde Ukrayna ile karşılaşacak.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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