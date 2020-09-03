Kasımpaşa'ya Gineli savunma oyuncusu

İstanbul
Kasımpaşa, Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolleri sonrası Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende Julian Jeanvier sözleşmeye imza attı.
28 yaşındaki Jeanvier geçen sezon İngiliz takımı Brentford'da forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.