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Spor, Futbol

Kasımpaşa'ya Gineli savunma oyuncusu

Kasımpaşa, Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier'i transfer ettiğini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.09.2020
Kasımpaşa'ya Gineli savunma oyuncusu

İstanbul

Kasımpaşa, Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolleri sonrası Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende Julian Jeanvier sözleşmeye imza attı.

28 yaşındaki Jeanvier geçen sezon İngiliz takımı Brentford'da forma giymişti.

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