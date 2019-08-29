İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu

İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.
First look! 👀— UEFA (@UEFA) August 29, 2019
Here’s the beautiful new identity for the 2020 @ChampionsLeague final in Istanbul 😍
It was produced by artist and illustrator Tolga Tarhan, who is a native of the city 🇹🇷
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İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.