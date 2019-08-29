Euro
6.46
Dolar
5.84
BIST 100
96,030.47
Altın
1,536.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Çetin Arslancan   | 29.08.2019
Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2017 yılında İtalyan ekibi Inter'den siyah-beyazlı kulübe transfer olan 32 yaşındaki ön libero, Beşiktaş'ta 77 resmi müsabakada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir

Benzer haberler

Beşiktaş'tan 'Mehmet Ekici' açıklaması

Beşiktaş'tan 'Mehmet Ekici' açıklaması

Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması

Ricardo Quaresma Kasımpaşa yolunda

Fikret Orman yeniden aday

Fikret Orman yeniden aday
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş'ta Medel vedalaştı

Beşiktaş'ta Medel vedalaştı