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Spor, Futbol

Kasımpaşa Quaresma'yı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Emre Doğan   | 29.08.2019
Kasımpaşa Quaresma'yı kadrosuna kattı

İstanbul

Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki kanat oyuncusunun Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Yıldız futbolcunun transferi, Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. Videoda Quaresma'nın kariyerindeki bazı istatistiklere yer verildi. Kariyerine ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan tecrübeli futbolcunun Barcelona, Porto, Inter, Chelsea ve Beşiktaş'ta forma giydiği vurgulandı. 

Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde toplam 8 sezonda forma giyen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlılarda çıktığı 154 Süper Lig maçında 21 gole imza attı.

Kasımpaşa'nın 7. transferi

Quaresma, Kasımpaşa'nın bu sezon kadrosuna kattığı 7. futbolcu oldu.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takım, yaz transfer döneminde daha önce Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Aytaç Kara, Mame Thiam, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlamıştı.

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