Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar PFDK'ye sevk edildi

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılan Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Şaş'ın hakaret ve saldırı, Hanedar'ın ise hakaret nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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