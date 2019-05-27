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Spor, Futbol

Galatasaraylı Diagne'den açıklama

Galatasaraylı Diagne, "Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Benim için muazzam bir üzüntü." açıklamasında bulundu.

Emrah Oktay   | 27.05.2019
Galatasaraylı Diagne'den açıklama

Istanbul

Spor Toto Süper Lig'de elde edilen 22. şampiyonluğun kutlamalarına katılmaması spekülasyonlara neden olan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, ailevi nedenlerden dolayı organizasyonda yer alamadığını bildirdi.

Sezonu 30 golle tamamlayarak gol kralı olan ve ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde eden Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Benim için muazzam bir üzüntü." ifadelerini kullandı.

Basında yanlış haberlerin çıktığını savunan Diagne, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç aylığına Galatasaray'dayım ama bu büyük kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni anlayacağınıza eminim. Bunu telafi etmek için birçok golle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bazı gazeteciler zaten yanlış şeyler yazıyor. Ben Galatasaraylıyım. Bugün burada sizinle olduğum için mutluyum."


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