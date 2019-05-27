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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu

Siyah-beyazlı takımın genç oyuncuları Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de geç şans bulmalarına rağmen sezon sonuna kadar formayı kaptırmadı.

Ercan Doğan   | 27.05.2019
Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayamayan Beşiktaş'ın 2018-2019'daki tesellisi genç oyuncuları Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın'ın performansı oldu.

Sezon başında transfer edilen iki oyuncu, buldukları şansı iyi değerlendirdi ve takımlarının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Her iki oyuncu siyah-beyazlı ekipte oynama şansını geç yakalasa da buldukları şansı iyi değerlendirdi.

Dorukhan Toköz, A Milli Takım'a kadar yükseldi

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk heyecanını 12. haftada Demir Grup Sivasspor ile İstanbul'da yapılan maçta yaşayan Dorukhan, sezonun son bölümlerine kadar formayı bırakmadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sonradan oyuna dahil olan Dorukhan, sonraki 19 karşılaşmada ilk 11'de oynadı. Genç oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezonun son iki karşılaşması olan Trabzonspor ve Kasımpaşa karşısında görev alamadı.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda bin 596 dakika süre alan Dorukhan, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla kariyerinde önemli aşamalar da kaydetti.

Savunmaya dönük orta sahada görev yapan Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla A Milli Takım seviyesine kadar yükseldi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Moldova'yı 4-0 yendiği maçta ilk 11'de oynayan genç oyuncu, millilerin Arnavutluk'a 2-0 üstünlük kurduğu karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Dorukhan, milli takımın elemelerdeki Fransa ve İzlanda karşılaşmaları için de aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer aldı.

Babel'in gidişi Güven'e yaradı

Beşiktaş'ın geleceğe dönük hamlelerinden biri de sezon başında Güven Yalçın oldu. Alman ekibi Bayer Leverkusen altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takım, isabetli bir transfere daha imza atı.

Ligin 7. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen genç oyuncu, 22 karşılaşmada şans buldu. 14 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Güven, 8'inde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Güven Yalçın, özellikle sezonun ilk yarısında kadroda yer almayan ve devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel'in yokluğunu iyi değerlendirdi. Genç santrfor, Babel'in yokluğunda çoğunlukla orta sahanın solunda görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte bin 97 dakika süre alan Güven, attığı 8 golle takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Genç oyuncu, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği maçın yanı sıra Kasımpaşa'ya 3-2 üstünlük kurduğu karşılaşmada "hat-trick" yapma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı oyuncu, Dorukhan gibi Beşiktaş'taki ilk sezonunda A Milli Takım aday kadrosunda yer alma şansı yakaladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynanacak karşılaşma için aday kadroda Güven'e de yer verdi.

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