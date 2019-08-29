Euro
6.46
Dolar
5.85
BIST 100
96,030.47
Altın
1,526.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Galatasaraylı futbolcu Seri'ye 2 maç men cezası verdi.

Emrah Oktay   | 29.08.2019
PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Jean Michael Seri'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin Kurulunun, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Gençlerbirlikli futbolcular Ahmet Oğuz ve Piere Yves Nicolas Polomat'a ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 13'er bin lira para cezası verilmesine hükmettiği aktarıldı.

PFDK'nin talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle de MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'a 24'er bin lira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 15'er bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men

Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet

Galatasaray, Kayseri deplasmanında

Galatasaray, Kayseri deplasmanında
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor
Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası

Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası