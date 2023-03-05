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Spor, Futbol

Kasımpaşa, yarın Antalyaspor’u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, yarın Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek.

Bozhan Memiş   | 05.03.2023
Kasımpaşa, yarın Antalyaspor’u konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligdeki 22 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan toplayan Kasımpaşa, 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadıkları son mücadelede Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ise 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar erteleme maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte, devre arasında Gaziantep FK'den transfer edilen kaleci Günay Güvenç'in sarı kart cezası bulunuyor.

Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

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