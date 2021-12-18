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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Berad Büyük   | 18.12.2021
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Kutlu, 1 galibiyet almıştı.

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