Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,935.60
BTC/USDT
46,752.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. VTR
logo
Spor, Futbol

Lider Trabzonspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Selçuk Kılıç   | 18.12.2021
Lider Trabzonspor sahasında kazandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

15. dakikada Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.

24. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada sağdan yapılan ortada Muhammed Mert'in topuk pasında altı pas içinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu güçlükle çıkardı.

58. dakikada Popov'un soldan ortasında, Diouf'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

60. dakikada Muhammed Mert'in pasında ceza alanı sol çaprazında Diouf'un sert şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Cornelius'un pasında uygun durumdaki Siopis'in şutunda, kaleci Munir topa sahip oldu.

87. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Munir yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Munir topu kornere çeldi.

Karşılaşma Trabzonpor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
İspanya artan Kovid-19 vakalarıyla çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi
Çin, Cıciang eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmaya çalışıyor

Benzer haberler

Lider Trabzonspor sahasında kazandı

Lider Trabzonspor sahasında kazandı

Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

Süper Lig'de son 10 haftanın en başarısız takımı Altay

Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu