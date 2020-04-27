Kasımpaşa tesislerde antrenmanlara başladı

İstanbul
Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futbol takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.
Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Lacivert-beyazlılar, dayanıklılık çalışmalarının ardından pas çalışmaları ile günü tamamladı.
Lacivert-beyazlılar, tam kadro çalıştı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.