Dolar
13.53
Euro
15.35
Altın
1,859.10
ETH/USDT
2,891.20
BTC/USDT
42,331.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 13.02.2022
Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka, topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl, ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan, sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan şampiyonluk uyarısı: Sadece maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan şampiyonluk uyarısı: Sadece maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken

Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor'dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor evinde kazandı

Fraport TAV Antalyaspor evinde kazandı
Sivasspor geriye düştüğü maçta Malatyaspor'u yendi

Sivasspor geriye düştüğü maçta Malatyaspor'u yendi

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un baldırında gerilme ve ödem olduğu açıklandı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un baldırında gerilme ve ödem olduğu açıklandı