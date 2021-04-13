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Spor, Futbol

Sinan Gümüş Süper Lig'deki 100. maçında gol atmanın mutluluğunu AA ile paylaştı

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, "Süper Lig seviyesinde bir dakika oynamayı bile hayal ederken, 100 maça erişmem ve bu özel günü golle süslemem beni çok mutlu ediyor." dedi.

Emre Doğan,Süha Gür   | 13.04.2021
Sinan Gümüş Süper Lig'deki 100. maçında gol atmanın mutluluğunu AA ile paylaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli takımın Gaziantep'i 3-1 mağlup ettiği müsabakada Süper Lig'de "dalya" diyen 27 yaşındaki Sinan Gümüş, AA muhabirlerine açıklamada bulundu.

Ligde 100. maç heyecanını yaşadığı ve bu müsabakada fileleri havalandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sinan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig seviyesinde bir dakika oynamayı bile hayal ederken, 100 maça erişmem ve bu özel günü golle süslemem beni çok mutlu ediyor. Ancak hedefleri bulunan biri olarak, bununla yetinmek istemiyorum. Çok daha fazlasını başarabilirim ve başaracağıma inanıyorum. Şu an Emre Belözoğlu yönetiminde takım olarak bir uyanış yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha iyi bir takım olacağız. Ben de her hafta üzerine daha çok koyarak elimden geleni yapacağım."

Süper Lig'de ilk maçına 26 Aralık 2014'te çıktı

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunu geçiren Sinan Gümüş, Süper Lig'de daha önce Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor formaları altında da mücadele etti.

Futbolculuk kariyerine Almanya'da başlayan Sinan, doğduğu kentin takımı Pfullendorf ve Stuttgart'ın altyapısında forma giydi.

2014'te Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de ilk maçına 26 Aralık 2014'te çıktı. Sinan, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın 88. dakikasında Hamit Altıntop'un yerine oyuna dahil olarak ligde ilk kez görev aldı.

Galatasaray'da 5 sezon forma giyen Sinan Gümüş, 2019'un temmuz ayında İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya Serie A ekibi Genoa'da sadece 3 müsabakada forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyu, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor kadrosuna kattı. Kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkati çeken Sinan Gümüş, sezon başında ise Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde 100 maçta 27 gol attı

Sinan Gümüş, Süper Lig kariyerinde forma giydiği 100 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı.

Ligde Galatasaray'da 75 maça çıkan Sinan, Antalyaspor'da 10, Fenerbahçe'de ise 15 karşılaşmada forma giydi.

Bu kulvarda sarı-lacivertli forma altında 3 gole imza atan Sinan Gümüş, Galatasaray'da 19, Antalyaspor'da ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de ilk golünü 27 Aralık 2015'te Galatasaray formasıyla Kayserispor karşısında kaydeden Sinan, sarı-kırmızılı takımda 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

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