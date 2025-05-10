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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

Süha Gür  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Istanbul

19. dakikada Emre Mor'un duran toptan ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direk dibinden auta gitti.

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38. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın savunma arkasına uzun pasına soldan hareketlenen Da Costa, Dorukhan Toköz'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Da Costa'nın dar açıdan uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

50. dakikada soldan Caner Erkin'in yerden sert ortasında altıpas önünde Umut Bozok meşin yuvarlağı geriden gelen müsait durumdaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre'nin gelişine yakın mesafeden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın şutunda, top yan direkten auta gitti.

60. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılan Can Keleş, rakip ceza sahası yakınlarında meşin yuvarlağı Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda gelişine Da Costa'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

90+1. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Sağdan Da Costa'nın yerde pasında penaltı noktası önünde Can Keleş'in vuruşunda, top filelere gitti: 0-3

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Serhat Sütlü: "Oyuncularımızın oyunun her anını istiyor olması çok önemli."

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Serhat Sütlü, istekli ve arzulu futbollarını sürdürdüklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergilediklerini belirtti.

Oyuncu grubunun baskılı futbola çok müsait olduğunu aktaran Sütlü, şunları kaydetti:

"Geldiğimizden beri ortaya koymak istediğimiz istekli futbolu bugün de sahaya yansıtmaya çalıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızın oyunun her anını istiyor olması ve kazanma arzusu çok değerli. Baskılı, coşkulu, istekli oyun istediğimizi en baştan beri oyunculara ifade etmiştik. Oyuncu grubumuz buna çok müsait. Her çıktığımız oyunu domine etmek ve kazanmak için sahada olduk. Çocuklar bu isteğe çok olumlu cevap verdi. Sistem ve oyuncu grubu çok net birbiriyle eşleşmiş oldu. Son haftalara gelirken 1 maç daha kazandık. Bundan sonra kalan maçlarımıza 3 puan parolasıyla çıkıp en üst sırada ligi tamamlamak istiyoruz."

Arda Turan: "Çok fazla gol kaçırıyoruz."

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, çok pozisyon kaçırdıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Turan, Avrupa için son şanslardan birini değerlendiremediklerini belirtti.

Rakiplerinin ön alan baskısı yapacağını tahmin ettiklerini ve buna göre bir çözüm planıyla sahaya çıktıklarını vurgulayan Turan, "Emre ve Umut'u merkeze çekip Berke ile uzun toplar düşündük. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz var değerlendiremedik maalesef. Gol yiyince kırılgan durumumuz 2. yarıdaki durumu ortaya çıkardı. Çok fazla gol kaçırıyoruz. Oyuncularıma kaçırdıklarından dolayı bir laf söylemem ama fazla oldu, onun için hayallerimizi ertelemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Çok sıkıntılı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"13-14 oyuncuyla devam etmeye, kulübümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı ve başkanımı bırakmazdım bugün sonuna kadar devam ettik. Şansımız vardı elimize geldi, Rize, Samsun, Trabzon kaybetmeyecek hatta kazanacak kadar oynadık. Üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum muhteşem bir iş yaptılar. Bu skorlar algıyı değiştirmemeli. Gelecek kaygıları olduğu için bu kırılganlıklar normal. Sistem ve taktik çalışıyor. Bu oyunun kendisi sokakta oynadığımız oyun aslında, top oynamak birebir var, temas var... Kornerden bu kadar gol yememeliyiz. Enerji ve motivasyonla zaman zaman da oyuncu aidiyetiyle alakalı. Oyuncularımı suçlamıyor hatta her biriyle gurur duyuyorum."

"Eyüpspor'da olmaktan mutluyum"

Arda Turan, transfer iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım. Eyüp için elimden geleni yapacağım. Takımın geleceğine dair planlarımızı hazırlıyoruz. Sezon kampından transfer ihtiyacına kadar. 14 tane transfer ihtiyacımız var. Hangi maddi yapıda olacağız onlar belirleyecek. Burada olmaktan, Eyüpspor'u çalıştırmaktan çok mutluyum. Bu kadar oyuncu sirkülasyonu inşa ettiğimiz sistemi tekrar etmemize neden olacak. Oyuncuların yerlerini çok değişince basit planlara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Oyun planından memnunum. Kasımpaşa çok kaliteli bir takım. Onlara karşı karşıt planlarla mücadele getirdik. İstediğimizi aldık ama topu kaleye sokmak başka bir şey. Plan tamam ama çözüm istediğimiz gibi sonuçlanmadı."

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