Kasımpaşa 3 golle kazandı

Adana
5. dakikada sağ kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Semih Güler'in plase vuruşunda top kaleye paralel dışarı çıktı.
13. dakikada orta sahada Mendoza'nın ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar'ı geçen top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahadan aldığı topu Hajradinovic, ceza sahasında Fall'a buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
32. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta Ben Ouanes'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
55. dakikada Balotelli'nin orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar ayaklarıyla topu çıkardı.
56. dakikada Kasımpaşa penaltı atışı kazandı. Fall ile Aymbetov'un ceza sahasında mücadelesinde Fall yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendoza'nın uzak köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.
80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında Mendoza'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin sağ çizgiden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topa hakim oldu.
87. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye indirdi. Korner atışında topla buluşan Gravillon'un ceza sahası içinde gönderdiği topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3
Karşılaşmada başka gol olmayınca Kasımpaşa maçtan 3-1 üstün ayrılan taraf oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.