Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Istanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından alınan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.