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Spor, Futbol

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından alınan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.

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