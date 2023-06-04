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Spor, Futbol

Kasapoğlu: Galatasaray camiasını tebrik ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığını yarın devredecek Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yeniden bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Emrah Oktay  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Kasapoğlu: Galatasaray camiasını tebrik ediyoruz

İstanbul

Nef Stadı'nda, şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbiyi Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Osman Aşkın Bak birlikte izledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Galatasaray camiasını tebrik ediyoruz. Avrupa'da başarılar diliyoruz. Renkli ve rekabet dolu bir lig yaşadık. Tüm takımlarımıza, sporumuza emek katan, katkı veren tüm spor camiamıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni Gençlik ve Spor Bakanı olan Bak ise, "Ülkemizin iki güzide takımının karşılaştığı derbiyi izledik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Şampiyonluk camiaya hayırlı olsun. Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray camiasını, Dursun başkanı, yönetimini ve Okan Buruk hocayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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