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Spor, Futbol

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Berkan Çetin, Hatice Özdemir Tosun  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Uşak/Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.

İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar burada davul ve zurna eşliğinde marş ve şarkılar söyledi.

Öte yandan, bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

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