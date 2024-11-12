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Spor, Futbol

Karadağ-Türkiye maçının genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Bozhan Memiş  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Karadağ-Türkiye maçının genel bilet satışları başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Niksic Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 500 lira olarak belirlendi.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

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