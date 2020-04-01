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Spor, Futbol, Koronavirüs

Kadın futbolunda koronavirüsten vefat

TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Emrah Oktay   | 01.04.2020
Kadın futbolunda koronavirüsten vefat

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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