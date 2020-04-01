Euro
7.30
Dolar
6.68
BIST 100
88,650.11
Altın
1,583.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.

Islam Doğru   | 01.04.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.

Kovid-19 salgınında vaka sayısıyla dünyada ilk sıraya yerleşen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 23 artışla 189 bin 633'e, ölü sayısı 920 artarak 4 bin 90'a çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 105 bin 792 vakayla İtalya, 102 bin 136 vakayla da İspanya takip ediyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Ülkedeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler ise New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 67 bin 384 olan vaka sayısı, 8 bin 665 artışla bugün 76 bin 49'a çıkarken, bu eyaleti 18 bin 997 vakayla New Jersey, 8 bin 558 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 1714 ölü sayısıyla ilk sırada yer alırken, onu 267 ile New Jersey ve 259 ile Michigan eyaletleri izliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti
Kadın futbolunda koronavirüsten vefat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'in Guangdong eyaleti, vahşi hayvan eti yiyenlere para cezası verecek
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti

'Kovid-19, Arakanlı mültecilerin hayatını tehdit ediyor'

Rusya ve ABD enerji bakanları petrol piyasalarındaki durumu görüştü

'Talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili karar yarın yayımlanacak'

'Talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili karar yarın yayımlanacak'
Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye 'Patriot meselesini erteleyin' mektubu

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye 'Patriot meselesini erteleyin' mektubu
Kovid-19 sonrası dönemde Çin’i neler bekliyor?

Kovid-19 sonrası dönemde Çin’i neler bekliyor?