Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Jorge Jesus: Geleceğimi düşünmek için önümde 2 aylık süre var

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili kararı vermek için iki ayı olduğunu söyledi.

Berad Büyük   | 02.05.2020
Jorge Jesus: Geleceğimi düşünmek için önümde 2 aylık süre var

İstanbul

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 65 yaşındaki teknik adam, Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili soruyu cevaplandıran Portekizli Jesus, "Şu anda aklımda net bir şey yok. Hayatı gün gün yaşamak zorundayım. Karar vermeden önce salgın nedeniyle neler olacağını göreceğiz. Geleceğimi düşünmek için önümde 2 aylık süre var." ifadelerini kullandı.

Flamengo'nun kendisini çok istediğini belirten Jesus, "Kulübün bunu istemesi benim için çok önemli. Harika bir takım oluşturduk ve bu durum orada devam etmek için beni motive ediyor." görüşlerini paylaştı.

Jesus yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olası bir maaş kesintisi ile ilgili de "Benim diğerlerinden bir farkım yok. Dünyanın her yerinde profesyonellerin başına geliyor. Benim maaşım da tartışılabilir." yorumunu yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler
Pakistan 100 bin vatandaşını ülkeye getirecek
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 760'a yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 100 bini geçti

Benzer haberler

Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler

Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler

Pakistan 100 bin vatandaşını ülkeye getirecek

Jorge Jesus: Geleceğimi düşünmek için önümde 2 aylık süre var

İstanbulspor, Süper Lig'de yeni sezonun 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu' ismiyle oynanmasını talep etti

İstanbulspor, Süper Lig'de yeni sezonun 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu' ismiyle oynanmasını talep etti
Sağlık Bakanı Koca: Günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binin altına düştü

Sağlık Bakanı Koca: Günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binin altına düştü
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü