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Spor, Futbol

İstanbulspor, Süper Lig'de yeni sezonun 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu' ismiyle oynanmasını talep etti

İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" ismiyle oynanması talebinde bulundu.

Ercan Çakar   | 02.05.2020
İstanbulspor, Süper Lig'de yeni sezonun 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu' ismiyle oynanmasını talep etti

İstanbul

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye'de tespit edilen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına müdahale eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde görülen pandemi nedeniyle insanlarımızın hayatı için tüm uğraşlarını gösteren sağlık görevlilerine minnettarız. Tüm bu süreci atlatıp yeniden sahalara döndüğümüzde oynanacak Süper Lig sezon isminin de sağlık personellerine adanmasını önemsiyoruz. Koronavirüs pandemisi sırasında Türkiye'de görülen ilk vakalara bakan ve bu muayeneler sırasında kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve tüm personelimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. İstanbulspor Kulübü olarak tüm sağlıkçılarımızın özverisinin temsili haline gelen 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu' isminin 2020-2021 Süper Lig sezonunun adı olarak kabul edilmesini Türkiye Futbol Federasyonundan talep ediyoruz."

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