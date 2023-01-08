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Spor, Futbol

İstanbulspor'un konuğu Gaziantep FK

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Bozhan Memiş   | 08.01.2023
İstanbulspor'un konuğu Gaziantep FK

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve İlker Takpak yapacak.

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alıp, topladığı 11 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, son oynadığı Adana Demirspor maçından 6-0 mağlup ayrılarak ligin en fazla gol yiyen takımı konumuna geçti.

Bu sezon 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgiyle 18 puan toplayan ve 12. sırada bulunan Gaziantep FK ise son maçında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, 90+7. dakikada bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Ev sahibinde Eduart Rroca sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı bulunurken, Alexandru Maxim ile Lazar Markovic de sarı kart cezalısı.

Süper Lig'de ilk kez karşılaşacaklar

İki ekip bugüne kadar 10 resmi maçta karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların tamamı Spor Toto 1. Lig'de oynandı.

Geride kalan 10 maçta İstanbulspor 5, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. 3 karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

İstanbulspor ligde oynadığı son 9 maçta 8 yenilgi ve 1 galibiyet alırken, Gaziantep FK de 6 maçtır kazanamıyor.



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