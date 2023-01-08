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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hilmi Sever   | 08.01.2023
Galatasaray'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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