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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılıyor.
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Spor, Futbol

Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Hilmi Sever   | 08.01.2023
Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti.

Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Mahmut Tekdemir'in cezası bitti

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.


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