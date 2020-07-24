İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi
İskoçya 1. Futbol Ligi ekiplerinden St. Mirren'de 7 kişinin yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Ankara
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İskoçya 1. Futbol Ligi (İskoçya Premiership) ekiplerinden St. Mirren'de 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kontrol amaçlı yapılan testlerin ardından St. Mirren Kulübünde 7 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı ve hükümet tarafından belirlenen karantina protokollerinin uygulandığı belirtildi.
St. Mirren ile St. Johnstone takımları arasında yarın yapılması planlanan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiği, kontrol amacıyla İskoçya Premiership kulüplerine haftada iki kez test yapılacağı ifade edildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle maçlara devam edilmeyerek Celtic'in şampiyon ilan edildiği İskoçya 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.