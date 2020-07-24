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Spor, Futbol

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Ercan Çakar   | 24.07.2020
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

İstanbul

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında siyah-beyazlı forma altında attığı bir gol sonrası yaşadığı sevinci yansıtan fotoğrafını paylaşarak, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamaya gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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