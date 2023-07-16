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Spor, Futbol

Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Süha Gür  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Halil Dervişoğlu Galatasaray'da Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Galatasaray Kulübü, görüşmelere başladığını duyurduğu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi.

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.

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