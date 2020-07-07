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Spor, Futbol

Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puanı bulunan Göztepe, yarın ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ali Korkmaz, Erkan Tiryaki   | 07.07.2020
Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü

İzmir/Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe, 31. haftaya 38 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde yarın 25 puanla son sıradaki MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Deniz Kadah, Cameron Jerome, Serdar Gürler ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de cezalı Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 42. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 41 müsabakada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.

Başkent temsilcisi son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor

Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü de, hafta sonu sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kümede kalma umutlarını azalttı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki başkent temsilcisi, İzmir deplasmanında kazanarak son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor.

Düşme potasının üstünde yer alan 15. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alan MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, lige verilen aradan sonra hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Çıktığı 4 maçta 2 puan alabilen MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında Göztepe'ye kendi sahasında 3-1 kaybetmişti.

Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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