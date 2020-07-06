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Werder Bremen Bundesliga’da kaldı

Play-out rövanş maçında Heidenheim’a konuk olan ve 2-2 berabere kalan Werder Bremen ilk maçtaki 0-0’lık sonucun ardından gelecek sezon da Bundesliga’da mücadele edecek.

Erbil Başay   | 06.07.2020
Werder Bremen Bundesliga’da kaldı

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga’da kaldı.

Werder Bremen, Voith Arena’da oynanan karşılaşmada 3’üncü dakikada Norman Theuerkauf’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta Heidenheim 85’inci dakikada Tim Kleindienst’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Werder Bremen 90+4’üncü dakikada Ludwig Augustinson ile durumu 2-1 yaparken, ev sahibi ekip 90+7. dakikada kazandığı penaltı atışını Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşama 2-2 berabere sonuçlandı.

Werder Bremen, geçen hafta oynanan ilk maçtaki 0-0’lık beraberliğin ardından rövanş maçındaki 2-2'lik sonuçla avantaj elde etti ve Bundesliga’da kaldı.

Bundesliga'da sezonu 17’inci ve 18. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf ile Paderborn takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Arminia Bielefeld ile ikinci sırayı alan Stuttgart Bundesliga'ya yükselmişti.

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