Göztepe Macar kaleci Megyeri ile sözleşme imzaladı

İzmir
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Balazs Megyeri'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz🤜🤛#Göztepe pic.twitter.com/4JrbyaLuIe— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 14, 2020
Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da Greuther Fürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.