Euro
8.90
Dolar
7.50
BIST 100
1,107.29
Altın
1,957.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe Macar kaleci Megyeri ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.

Ali Korkmaz   | 14.09.2020
Göztepe Macar kaleci Megyeri ile sözleşme imzaladı

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da Greuther Fürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li ilaç firması Pfizer: Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 198 bin 562'ye çıktı
Endonezya’nın başkentinde Kovid-19 kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı
Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti
Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastanın son mesajı: Allah bu belayı kimsenin başına vermesin

Benzer haberler

Göztepe Macar kaleci Megyeri ile sözleşme imzaladı

Göztepe Macar kaleci Megyeri ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor sahasında galibiyeti unuttu

'Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var'

'Haklı bir galibiyet aldık'

'Haklı bir galibiyet aldık'
'Ortaya koyduğumuz performans üst seviyedeydi'

'Ortaya koyduğumuz performans üst seviyedeydi'
Beşiktaş zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı

Beşiktaş zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı